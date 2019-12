Jeremy Clarkson (59) steekt tirade af tegen Greta Thunberg (16) op televisie: ‘Ze is gek en gevaarlijk’

Jeremy Clarkson (59), wereldwijd bekend als voormalige presentator van het autoprogramma Top Gear, heeft opnieuw uitgehaald naar klimaatactiviste Greta Thunberg (16). ‘Ga terug naar school en hou je mond’, zei hij tijdens een interview op televisie.

Clarkson heeft al vele malen kritiek geuit op de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde, maar zou naar eigen zeggen wel geconfronteerd zijn met het fenomeen tijdens een trip naar Cambodja. Daar zag hij huisjes op stelten die normaal in het water stonden, maar door de droogte was er geen water te zien. Toen er hem gevraagd werd naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg liet hij duidelijk uitschijnen geen fan van haar te zijn.

‘Ze is gek en gevaarlijk en bezorgt kinderen slapeloze nachten met haar gestoordheid. Ik denk dat ze weer naar school moet en haar mond moet houden’, dat zei Clarkson tijdens een interview op de Australische televisie waar hij het laatste seizoen van zijn programma Grand Tour kwam promoten. Daar is Clarkson zelfs op een fiets te zien. Verklaart dat zijn ongenoegen?

Enkele dagen geleden haalde hij ook al uit naar de Zweedse in een interview met de krant The Independent toen hij haar een ‘stomme idioot’ noemde. Daarnaast bestempelde hij de 16-jarige ook als een hypocriet in zijn column in The Sun. In haar speech bij de Verenigde Naties gaf ze volgens Clarkson geen oplossingen, maar beschuldigde de leiders er alleen van haar dromen en kindertijd te hebben gestolen.

Thunberg laat de tegenstand allicht niet aan haar hart komen. Na haar speech op de VN-klimaattop, die de wereld rondging, liet ze al weten geen aandacht te schenken aan haatberichten.