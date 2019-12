Bedrijfsbrand legt drugslab bloot: ‘Zeer alarmerend’

Bij een bedrijfsbrand in Bilzen hebben speurders een drugslab voor methamfetamines ontdekt.

De brand van 25 oktober in een bedrijvencomplex in de industriezone Caetsbeek in Bilzen is volgens het parket ontstaan door een explosie in een chemisch drugslab.

Tijdens het blussen roken de brandweer en de hulpverleners al een ‘abnormale en doordringende chemische geur’. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart. Een speurhond duidde de locatie aan waar de brand was ontstaan en daar zijn restanten van een chemisch drugslabo gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat het om een professioneel drugslabo ging dat vermoedelijk methamfetamines produceerde. Het eindproduct daarvan is crystal meth. ‘Deze drug is vele malen krachtiger en meer verslavend dan de andere synthetische amfetamines’, meldt het parket. Een gram zou momenteel 100 euro kosten. ‘De winsten zijn dus gigantisch.’

Alarmerend

Dit jaar zijn eerder al twee soortgelijke drugslabs ontdekt. In Hasselt werd dit voorjaar een groot lab in opbouw aangetroffen. In Wuustwezel werd op 6 juni een drugslab in een afgelegen voormalige varkensboerderij opgerold.

Het parket noemt de drugslabo’s ‘zeer alarmerend’. De gebruikers lopen een enorm gezondheidsrisico bij het nemen van de uiterst verslavende drug. Psychotische reacties, een hartaanval, oververhitting en een hersenbloeding zijn maar enkele van de mogelijke gevolgen.

De kracht van de explosie in Bilzen bewijst voor het parket ook hoe gevaarlijke zulke labo’s zijn in een bewoonde omgeving. ‘Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen.’