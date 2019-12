Huawei spant nieuwe rechtszaak aan tegen VS

Het Chinese telecombedrijf Huawei spant een nieuwe rechtszaak aan tegen de VS.

Telecombedrijven in de VS kunnen subsidies krijgen voor de bouw van telefonie- en internetnetwerken in landelijke gebieden. Maar met dat geld mogen bedrijven va de US Federal Communications Commission (FCC) geen uitrusting van Huawei kopen.

Huawei vecht die beslissing nu aan.

De Amerikaanse regering zegt dat de apparatuur van Huawei kan gebruikt worden voor spionage. Maar Huawei ontkent dat het een veiligheidsrisico is. Daar zijn geen bewijzen voor, klinkt het.

Er lopen al meerdere juridische procedures tussen Huawei en de VS.

In mei werd Huawei door het Amerikaanse Department of Commerce al toegevoegd aan de entity list: Amerikaanse bedrijven mogen aan Huawei geen technologie meer leveren zonder een speciale toestemming van de overheid.

Huawei was de jongste jaren aan een impressionante opmars bezig. Het stak Apple voorbij en werd de tweede grootste fabrikant van smartphones na Samsung, dankzij een reputatie voor spitstechnologie tegen een scherpe prijs.