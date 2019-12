Zachter weer met regen op komst

Donderdag eerst hier en daar nevel en aanvriezende mistbanken. Later op de dag wisselen lage wolkenvelden en opklaringen met elkaar af. In de Ardennen is het zonnig.

De maxima schommelen tussen 2 graden in Hoog- België en 7 aan zee. De wind wordt matig uit zuid tot zuidwest.

Donderdagnacht trekt een zwakke storing in het tweede deel van de nacht vanaf de kust door het land. In de Ardennen kan er eerst wat aanvriezende regen vallen of enkele sneeuwvlokken. Op het einde van de nacht wordt de regen intenser over het noordwesten. De minima schommelen tussen -3 graden in de Hoge Venen en +6 aan zee. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt op het einde van de nacht soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/h.

Vrijdag trekt een regenzone van west naar oost door het land. In de ochtend is wat lichte winterse neerslag mogelijk in de Ardennen. Maxima tussen 2 graden op de Ardense hoogten tot 11 graden aan zee. De zuiden- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 60 km/ h.

Zaterdag tijdelijk rustiger met vrij veel bewolking maar in de loop van de dag verschijnen er enkele opklaringen. Het blijft meestal droog maar een buitje is niet uitgesloten, vooral dan in het oosten. Vrij zacht met maxima tussen 5 en 10 graden. De wind is matig uit zuidwest tot west.

Zondag trekt een nieuwe regenzone van west naar oost door het land. Er is vrij veel wind uit het zuidwesten. Het is ook zacht met maxima tussen 5 en 12 graden.