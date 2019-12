Hakenkruisen op graven net voor goedkeuring antisemitische resolutie in Frankrijk

Op een Franse begraafplaats werden talloze Joodse graven geschonden met Swastika’s. De ontdekking gebeurde enkele uren voor de aanname door het Franse parlement van een resolutie die antizionisme gelijkstelt met antisemitisme.

In de stad Westhoffen, in het oosten van Frankrijk, werden woensdag 107 graven ontsierd met antisemitische inscripties. Eerder was ook al in het nabijgelegen Schafhouse-sur-Zorn anti-Joodse graffiti aangetroffen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, die het kerkhof bezocht, omschreef het incident volgens nieuwsgaarder CNN als een ‘gruwelijke daad van anti-semitisme’.

Ook de Franse president Macron veroordeelde de aanslag in een tweet: ‘Antisemitisme is een misdaad en we zullen ertegen vechten, in Westhoffen, en overal, tot onze doden in vrede kunnen rusten’.

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

Geen uitzondering

Met ongeveer 550.000 mensen is de Joodse gemeenschap in Frankrijk de grootste van Europa. Antisemitische aanvallen zijn in Frankrijk niet uitzonderlijk. In 2018 werden er meer dan 500 gevallen opgetekend.



Eerder dit jaar kwamen politici uit het hele spectrum op straat tegen het antisemitisme. Zij veroordeelden een reeks aanvallen, die sommigen aan het werk van islamistische predikers toeschreven, terwijl anderen de opkomst van het anti-zionisme linken aan het verzet tegen het bestaan van Israël als vaderland voor het Joodse volk.

Resolutie die verdeeldheid zaait



Dinsdagavond werd in het Franse parlement een niet-bindende resolutie goedgekeurd die de definitie van het antisemitisme uitbreidt met het antizionisme. De Fransen baseren zich hiervoor op een omschrijving van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).



De IHRA-definitie, die dient als internationaal richtsnoer, stelt dat de ontkenning van het recht van de Joden op zelfbeschikking niet antizionistisch, maar antisemitisch is. Het Joodse Wereldcongres (World Jewish Congres) prees de actie van de Fransen.



Het debat over de resolutie zou volgens het persbureau Reuters verdeeldheid hebben gezaaid binnen La Republique En Marche, de partij van president Macron. Sommige tegenstanders vrezen dat de resolutie mensen kan weerhouden van kritiek op het beleid van de Israëlische regering.

De president zelf lijkt die kritiek mogelijk te willen houden door het niet-bindende karakter van de resolutie. ‘Een wet goedkeuren die zou kunnen laten verstaan dat kritiek op het beleid van Israël kan worden gelijkgesteld aan een misdrijf, zal problemen opleveren die de strijd tegen het antisemitisme zelfs zouden kunnen schaden’, werd eerder bevestigd door parlementsvoorzitter Richard Ferrand, die heel dicht bij Macron staat.