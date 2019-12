Geen Europese stunt voor Antwerp Giants in Jeruzalem: Sinjoren verliezen voeling met top 4 in Champions League basketbal

Geen Europese stunt van Telenet Giants Antwerp in Israël. De Sinjoren gingen met 94-72 onderuit tegen groepsfavoriet Hapoel Jeruzalem. De Sinjoren sluiten de heenronde van de groepsfase van de Champions League af met 2 op 7 en verliezen voeling met de top 4.

In het met 6.000 toeschouwers gevulde Pais Arena van Jeruzalem pakte Telenet Giants Antwerp met een knap openingskwart uit. Luka Rupnik nam zijn team op sleeptouw scoorde 7 punten en leidde de Sinjoren na een vroege achterstand (7-2) naar een 10-12 voorsprong. De Giants deden het collectief en scoorden met driepunters van Vic Sanders en Hans Vanwijn. Dat maakte dat de Giants na 13-15 en een sprankelend eerste kwart en na ook een flistende alley-oop van Ibrahima Fall-Faye een 20-22 bonusje op zak hadden.

Roby Rogiers viel snel in tweede schuifje met een blessure uit, maar Telenet Giants Antwerp bleef goed bewegen en was tegen een statisch Hapoel Jeruzalem dan ook de betere ploeg. De 19-jarige Vrenz Bleijenbergh scoorde met een driepunter en de Sinjoren diepten de kloof uit naar 26-31. Luka Rupnik zorgde voor 30-34 en counterde vooral een 6-0 tussenspurt van Hapoel Jeruzalem via de 2m17 grote Mindaugas Kupsas, met een nieuwe bom: 36-37. De slotfase van de eerste helft verliep echter dramatisch. Enkele domme acties veroorzaakten balverliezen en gaf Hapoel Jeruzalem de kans om met een vernietigende tussenspurt uit te pakken. James Feldeine, J’Covan Brown, die wel met een voetblessure uitviel, en Nimrod Levi persten er een 12-0 uit en stuwden Hapoel Jeruzalem naar een 48-37 voorsprong halfweg.

Geen reactie van Telenet Giants Antwerp in het derde kwart. Gemiste vrijworpen en geen creativiteit meer offensief gaf Hapoel Jeruzalem een vrijgeleide om snel afstand te nemen. De Israëlieten deden het met fast-breaks, driepunters en schroefden tevens de defense aan. Na een 55-42 tussenstand was de “twintiger” bij 69-48 een feit. Een remonte was voor Telenet Giants Antwerp niet meer aan de orde. Hans Vanwijn en Vincent Kesteloot konden nog wel wat milderen (78-62). Hapoel Jeruzalem bleef met driepunters uitpakken en autoritair domineren. In de slotfase was er nog een opstootje tussen Isaiah Cousins en Vic Sanders. Beide Amerikanen kregen een technische fout. Na een verwarrende slotfase met vele fouten scoorde kapitein Dave Dudzinski op anderhalve minuut van het einde pas zijn eerste punten. De ruime winst voor Hapoel Jeruzalem was dan al lang een feit.

Winnen van Burgos

Alleen de eerste vier van de vier poules zijn in het kampioenenbal geplaatst voor de 1/8 ste finales. Winst volgende week in de Lotto Arena en op de eerste speeldag van de terugronde en versus het Spaanse Burgos is voor het team van coach Christophe Beghin dan ook aan de orde. Slechts dan mag Telenet Giants Antwerp blijven hopen op kwalificatie.

Hapoel Jeruzalem: Cousins 0, Blatt, Feldeine 17, Braimoh 12, Zalmanskas 4, Lockett 11, Thomas 12, Kupsas 12, Brown 11

Telenet Giants Antwerp: Klassen 4, Vanwijn 12, Sanders 11, Bleijenbergh 5, Kesteloot 8, Dudzinski 3, Faye 10, Donkor 2, Rupnik15

Kwarts: 20-22, 28-15, 21-13, 25-22