Sprookje blijft duren in Charleroi: Carolo’s kloppen nu ook AA Gent in de beker

AA Gent is een strijdveld armer. Na vijftien jaar op rij minstens de kwartfinales van de beker van België behaald te hebben, kwam die reeks woensdagavond in Charleroi ten einde. De Carolo’s wonnen, met 1-0, na een bar- en barslechte match. Dat het de Buffalo’s niet lukte om te voetballen zonder Jonathan David en Elisha Owusu is daarnaast geen leuke vaststelling die men in Gent zal maken.

Bekervoetbal is niet altijd zoals een Antwerp – KRC Genk. Voor elke sprankelende 3-3 die uitmondt in strafschoppen heb je één gezapig potje. Eentje dat hoogstens twee minuten verdient in een samenvattingsprogramma later op de buis, dat soort match. Wel, Charleroi – KAA Gent was zo’n wedstrijd. Behoorlijk lelijk. Een beetje als de vallende nacht.

Streng, klinken we. Maar dat komt misschien door het verwachtingspatroon dat voor deze match best hoog lag. Charleroi, dat was de verrassing uit de Jupiler Pro League. De Zebra’s staan vierde en kunnen mits een stunt in een inhaalmatch tegen Club Brugge oprukken naar plek twee. AA Gent beleeft dan weer zijn beste periode in jaren, speelt zijn beste voetbal in jaren en heeft zijn beste Europese prestatie neergezet in jaren. Dat die almaar stijgende lijn ooit eens een knakje zal krijgen is onvermijdelijk, al hoop je natuurlijk dat het niet in een match gebeurt waar je met volle goesting naar had uitgekeken. En net dat was het geval op Mambourg.

De sushi van Bronn

Merk tussendoor op hoe we nog geen enkel wedstrijdfeit hebben neergepend. Een gebrek aan keuzemogelijkheden. Of u moet fan zijn van wat discussie over strafschoppen – geen VAR in de beker – of analyse van foutjes die net wel of net niet over het randje waren. Nee, Charleroi was niet dezelfde ploeg die door de competitie raast en AA Gent had duidelijk last van de afwezigheid van Jonathan David – wegens het overlijden van zijn moeder keerde hij even terug naar Canada – en Elisha Owusu – geblesseerd. Roman Bezus kon op de tien wel nog het een en ander verbloemen - alhoewel, hij werd ook al vroeg vervangen - Louis Verstraete had het als vervanger van Owusu bijzonder lastig, verdedigend maar ook opbouwend en vooral voor de pauze.

Het hielp natuurlijk niet dat Charleroi zeer strak in blok bleef staan bij balverlies. Ali Gholizadeh en Massimo Bruno die naar binnen knepen, Ryota Morioka die plichtsgetrouw inzakte, Mamadou Fall die elk gat daartussen kwam opvullen. Karim Belhocine duwde AA Gent naar de flanken, net die zone waar de Buffalo’s met hun ruit op het middenveld niet dominant zijn. Zeker niet in matchen waar de backs – Mikael Lustig en Milad Mohammadi – niet hun allerbeste dag hebben. Zoals woensdag. Nja, het was dus niet zo boeiend. Dat werd nog eens bewezen door Dylan Bronn. De verstoten verdediger zat tijdens de match aardig wat foto’s te delen op Instagram van zijn maaltijd sushi. Grappig gezien zijn verleden als sushi-bezorger, tekenend voor de interesse van Bronn in de match. Of in AA Gent in zijn totaliteit op dit moment, al is dat een ander verhaal.

Verlossing na 84 minuten

Maar goed, er moest uiteindelijk wel nog steeds iemand winnen. Dit kon geen emotieloos nul-nulletje worden zoals in de competitie, dit was de beker, de enige echte Croky Cup: een winnaar moest en zou er komen, een afgevaardigde richting kwartfinale was nodig. Een AA Gent bijvoorbeeld – al vijftien jaar op rij minstens die fase gehaald – zou zo’n reeks toch niet graag zomaar ten einde zien komen, niet? Wel, iets na de kaap van zeventig minuten begonnen beide ploegen het wat te begrijpen. Fall werd in de diepte gestuurd, maar vergat af te drukken, Marco Ilaimaharitra volgde snel met een afstandsschot, Gent kwam wat drukken, Charleroi ging nog eens die middenlijn over en dan.. en dan… en dan: verlossing! Bruno schoot na 84 minuten zowaar voor het eerst deze match op doel en scoorde. Een gebeurtenis, hallelujah. En meteen ook een beslissing, een ultieme poging van Igor Plastun ten spijt. Charleroi won, geen zestiende kwartfinale in de beker op rij voor AA Gent. De Croky Cup is alvast één competitie waar Jess Thorup zich nu niet meer op hoeft te richten. Charleroi blijft dan weer leven in haar sprookje. Geniet ervan, Carolo’s.