Lukaku deelt eerste foto van zijn zoontje: 'Ik hou van je'

Na er lange tijd mysterieus over te hebben gedaan, deelt Romelu Lukaku steeds meer over zijn zoontje Romeo. Nadat hij pas half november een eerste keer het bestaan ervan bevestigde, deelde hij nu een eerste foto op Instagram.

'Romeo. Ton papa t’aime, mon fils', met die woorden in de camera bevestigde Romelu Lukaku in de interland tegen Rusland het bestaan van zijn zoon. Het was voor het eerst dat de spits van de Rode Duivels, die zijn privéleven zeer goed afschermt, over zijn zoontje sprak. Nu deelde hij een foto van zichzelf en (een onherkenbare) Romeo op Instagram met een gelijkaardige boodschap: 'Ik hou van je, zoon.'

Dat de 26-jarige Romelu Lukaku een zoontje had, was al lang een publiek geheim. De geruchten doken voor het eerst op toen de Rode Duivel begin dit jaar zijn doelpunten plots vierde met de duim in de mond, enkele weken nadat hij 'wegens persoonlijke redenen' ontbrak in de selectie van zijn ex-club Manchester United.

Eind augustus maakte de baby samen met Lukaku’s moeder Adolphine, broer Jordan, vriend Tay en spelersmakelaar Federico Pastorello het debuut van zijn vader bij Inter mee in een skybox in Milaan. La Gazzetta dello Sport meldde toen ook dat de kleine Romeo opgevoed wordt door zijn grootmoeder Adolphine. Wie de moeder is, is niet bekend.