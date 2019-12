Club heeft strafschoppen nodig om zich te plaatsen voor kwartfinale beker van België

Standard, Zulte-Waregem, Charleroi en Kortrijk hebben zich woensdag verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Croky Cup. Union en Club Brugge deden dat ook, maar hadden wel strafschoppen nodig.

Amateurclub Rebecquoise kon zijn stunt tegen Cercle Brugge niet herhalen tegen Standard. De Rouches wonnen eenvoudig met 3-0. Aleksandar Boljevic opende na 24 minuten de score voor de thuisploeg en werd kort daarna neergehaald in het strafschopgebied. Duje Cop liet echter na om de score te verdubbelen. De Kroaat maakte zijn misser goed in de tweede helft (59.) en Collins Fai zorgde nog voor een 3-0 eindscore (67.).

Zulte Waregem kende thuis even weinig moeite met Sint-Truiden. Essevee won met 3-0 mede dankzij een vroege rode kaart van Pol Garcia in de negende minuut. Omar Govea scoorde twee keer (14. en 57.) en ook Gianni Bruno trof raak (73.)

Het duel tussen Kortrijk en Eupen eindigde met 2-1 in het voordeel van Kortrijk. De West-Vlamingen kwamen dankzij een doelpunt van Sulayman Marreh eerst nog op achterstand (15.), maar keerden de situatie in twee minuten om via een penaltydoelpunt van Ilombe Mboyo (66.) en een owngoal van Saeid Ezatolahi (68.).

AA Gent staat voor het eerst in vijftien jaar niet in de kwartfinales: Charleroi won met 1-0, dankzij een laat doelpunt van Massimo Bruno (84.), na een barslechte match.

Tweedeklasser Union wist zich wel opnieuw te plaatsen voor de kwartfinales, al kwamen er strafschoppen aan te pas tegen Westerlo. Naar het beeld van de wedstrijd misten Lukas Van Eenoo en Gilles Dewaele hun strafschop, Anders Nielsen hield het hoofd koel en zorgde voor een delirium bij Union: 4-1 in de strafschoppenepiloog.

Ook bij het duel tussen Club Brugge en KV Oostende was negentig minuten niet lang genoeg om een winnaar aan te duiden, het werd 1-1. Simon Mignolet kroonde zich tot man van de match door twee strafschoppen van de Kustboys te stoppen, het werd 2-4.