Jay-Z, bezieler van concurrent Tidal, zit opnieuw op Spotify

Van Reasonable doubt (1996) tot 4:44 (2017): de volledige catalogus van rapper Jay-Z is opnieuw beschikbaar op Spotify. De streamingdienst pakte daar woensdag zelf mee uit als verjaardagscadeau voor de net 50 geworden rapper.

De terugkeer is opvallend, omdat de man die bij de burgerlijke stand bekendstaat als Shawn Carter zijn albums in 2017 offline had gehaald. Daar werd toen geen officiële reden voor gegeven, maar het leek duidelijk dat Carter prioriteit gaf aan zijn eigen streamingdienst Tidal, die hij in 2014 had aangekocht. Ook nu communiceerde noch Spotify, noch Jay-Z over wat er veranderd is in hun ­relatie. Toch waren er al indicaties dat Carter zijn kar keerde: in mei was Jay-Z’s Blueprint-trilogie al opgedoken op Apple Music. Tidal communiceerde al sinds 2016 niet meer over abonneeaantallen – toen zat het aan 3 miljoen.

Voor Spotify is de comeback alvast een flink succes. Eerder dit jaar kon het ook de weerstand ­breken die Beyoncé en Tool lang boden. De vraag is echter hoelang het duurt: in augustus 2018 stond Watch the throne, Jay-Z’s samenwerking met Kanye West, plots enkele dagen op Spotify – het verdween eveneens zonder verklaring. Een opvallende afwezige is ook Jay-Z’s koppelteken. In 2017 kondigde de rapper aan dat hij dat opnieuw zou toevoegen aan zijn artiestennaam, maar zijn artiestenpagina op Spotify heeft het nog steeds over ‘Jay Z’.