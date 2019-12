Best Kept Secret en Rock Werchter lossen nieuwe headliners

Rock Werchter en Best Kept Secret hebben woensdag opnieuw enkele headliners gelost. De eerste heeft System of a down toegevoegd aan zijn affiche, terwijl het Nederlands muziekfestival met Massive Attack en The National zijn eerste twee namen heeft bekendgemaakt.

Best Kept Secret, dat volgend jaar plaatsvindt op 12, 13 en 14 juni, heeft woensdag de eerste twee namen bekendgemaakt die zullen optreden op het domein van de Beekse Bergen, nabij Tilburg. Massive Attack zal het festival afsluiten op zondag. The National zal op vrijdag de tiende verjaardag van hun plaats High Violet vieren. Tickets voor het festival zijn vanaf dinsdag te koop.

Ook de affiche van Rock Werchter is een derde naam rijker: System of a down komt op zondag 5 juli naar het festival, aldus de organisatie. De band speelde in 2017 voor het laatst in Werchter. De voorbije dagen was ook al bekendgemaakt dat Pearl Jam en Twenty One Pilots op het festival zullen spelen. De ticketverkoop start vrijdag.