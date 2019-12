Jan Smit presenteert Songfestival, Nederlandse regering betaalt mee voor organisatie

Het Eurovisiesongfestival in Nederland zal volgend jaar gepresenteerd worden door Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley, zo maakt RTL Boulevard bekend. De Nederlandse regering heeft woensdag ook beslist de openbare omroep NPO de gevraagde 12,4 miljoen euro voor de organisatie te geven. Dat geld is er dankzij meevallende reclame-inkomsten.

Mediaminister Arie Slob (ChristenUnie) liet vorige week al weten dat 'de meeste seinen op groen' stonden voor het financieringsverzoek van de NPO. Hij wilde de afzonderlijke omroepen nog vragen of zij achter het plan staan, omdat het gaat om 'hun eigen geld'. De reclame-inkomsten vloeien in een potje dat voor bijzondere uitgaven van de omroepen wordt gebruikt. De omroepen hebben geen bezwaar, antwoordden ze.

De kosten van het liedjesfestijn in mei in Rotterdam zijn nu gedekt. Van de 26,5 miljoen euro die het evenement kost, moet 9,6 miljoen betaald worden door organisator EBU. De NPO legt 2,5 miljoen in en AvroTros 2 miljoen.

Slob rekent er wel op dat de NPO ervoor zal zorgen dat ook mensen met een beperking het songfestival kunnen beleven. Op verzoek van het parlement heeft hij nog benadrukt dat er ook scholieren bij het evenement moeten worden betrokken.

De NPO en Rotterdam reageren verheugd op de toekenning van het budget.

De halve finales van het Eurovisiesongfestival vinden plaats op 12 en 14 mei in Rotterdam. Op 16 mei is de finale. De presentatie op die dagen zal in handen zijn van de bekende zanger Jan Smit, de in Nederland en Duitsland erg populaire zangeres Chantal Janzen en gewezen Songfestivaldeelnemer Edsilia Rombley.