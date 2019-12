Vaarwel plastic wattenstaafjes, bestek en zakjes. De PS heeft een wet klaargestoomd om de Europese ban op die wegwerpspullen in ons land van kracht te doen gaan.

Vanaf juli 2021 zijn bepaalde soorten wegwerpplastic verboden in België. Dat staat in een wetsvoorstel dat de PS heeft ingediend. Het is de omzetting van een Europese richtlijn rond eenmalig gebruik ...