‘Are we still dreaming?’, vroeg Blackwave zich hardop af in een stampvolle Ancienne Belgique. Het publiek kneep de Antwerpenaren met veel enthousiasme in de armen: ‘’t Is echt!’

In de twee jaar tussen debuut-ep Mic check en eerste album Are we still dreaming? zaten radiohits, clubtournees en shows op Rock Werchter en Pukkelpop. Anticipatie is echter iets raars: als je mensen ...