De Vlaamse jeugd leest almaar minder goed. En alarmerender nog: niemand weet precies waarom

Vlaanderen blijft dalen in de ranglijsten van de wereldwijde Pisa-test. Toch moeten we die resultaten met de nodige nuance bekijken.

Dat de leesvaardigheid van Vlaamse 15-jarigen opnieuw verder daalt, klinkt zorgwekkend. En dat is het natuurlijk ook. Maar wat de uitkomst van de Pisa-test ons vooral leert, is hoe weinig we in Vlaanderen zelf weten over de prestaties van leerlingen. En dus ook over de oorzaken van slechtere prestaties. ‘We moeten hier op een intelligente manier conclusies uit trekken.’

Meer weten

Lees hier het artikel van Simon Grymonprez over de Pisa-resultaten.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Simon Grymonprez | Host Lise Bonduelle | Redactie Anna Korterink | Audioproductie Stef Lenaerts | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.