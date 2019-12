Vanavond op tv: Fleabag meets James Bond

Canvas begint vanavond met het uitzenden van ‘Killing Eve’, een spionagereeks die door onze recensent werd omschreven als slim, grappig, origineel én verrassend. Toch niet uw ding? Er valt ergens anders ook nog wat te bekijken.

KILLING EVE

Canvas 22.10-23.40 uur

Alleen Phoebe Waller-Bridge – Fleabag voor de vrienden – kan een spionagereeks bedenken die tegelijk extreem gewelddadig en extreem grappig is, en waarin de hoofdpersonages twee interessante vrouwen zijn. Overladen met Emmy’s, en terecht.

ONS MOEDERLAND

NPO 2 22.55-0.15 uur

Onthutsende documentaire die tegelijk een portret is van de extreemrechtse Nederlandse politicus Constant Kusters, en een terugblik op de omgang van Nederland met nieuwkomers. Waarna blijkt dat er in veel Nederlanders wel een Kusters zit.

MIDSOMER MURDERS

NPO 1 21.25-23.05 uur

Lang niet slecht, hoor, deze Britse misdaadserie over DCI John Barnaby en zijn maatje DS Jamie Winter, en dit 21ste seizoen behoort naar verluidt tot de betere, maar als je eenmaal naar Killing Eve hebt gekeken (zie hoger) dan voelt dit zo belegen als zes maanden oude Gouda.

TERZAKE

Canvas 20-20.30 uur

Terzake gaat vanavond live naar Londen, waar Jan Balliauw de Navo-top heeft gevolgd. Verder zijn er ook reportages over Mike Mullen, die ten tijde van Barack Obama aan de top van het Amerikaanse leger stond, en Bram Bombeek die stopt als N-VA-woordvoerder om landbouwer te worden. Met studiogast Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), gaat het over de pensioenkosten van de gemeenten.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30-21.20 uur

Knack-journalist Dirk Draulans en Johan Colpaert, landbouwingenieur en voorzitter van Fedagrim, gaan dieper in op de alarmerende conclusie van het rapport van het Europees Milieuagentschap en de relatie tussen landbouw en milieu. De Belgische prinses Maria-Esmeralda, dochter van Leopold III en Lilian Baels, schuift mee aan tafel om het te hebben over haar klimaatactivisme, terwijl Hendrik Vuye zijn nieuwe boek over de geschiedenis van de particratie ‘Schone schijn’ komt voorstellen.