Een met ballen en lichtjes versierde kerstboom is in de meeste huiskamers een vaste waarde (eens Sinterklaas het land weer heeft verlaten, zoals de traditie het voorschrijft). Maar is het nog ecologisch verantwoord om een kerstboom te plaatsen?

Voor heel wat mensen mag de kerstboom niet ontbreken in de donkere decembermaand of tijdens de gezellige avonden met familie en vrienden. Maar nu we almaar meer begaan zijn met het milieu en allemaal ...