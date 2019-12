Honderden onterecht geflitst door fout van politie Roeselare

Honderden mensen zijn sinds 13 november door een fout van de politie van Roeselare onterecht geflitst op de Diksmuidsesteenweg richting Staden.

Bij het plaatsen van een nieuwe camera in de flitspaal werd een verkeerde snelheidslimiet ingesteld. Mensen die onterecht een boete kregen, kunnen deze betwisten bij de dienst verkeersboetes in Gent.

In de bewuste zone is een snelheid van 70 kilometer per uur toegelaten, maar de flitspaal flitste al bij 50 kilometer per uur. Daardoor kregen ongeveer 340 mensen al verkeerdelijk boetes in de bus.

‘Wie onterecht een boete kreeg, moet die betwisten via verkeersboetes.be. We zouden het graag zelf willen rechtzetten maar dat kunnen we niet. Het moet via de dienst in Gent gebeuren’, vertelt Carl Vyncke van de politie Roeselare. Wie zijn boete al betaald heeft, kan contact opnemen met de politie van Roeselare. Zij zorgen ervoor dat het geld wordt teruggestort.