Nadat een video is opgedoken waarin enkele wereldleiders met de Amerikaanse president lijken te lachen, zegt Trump dat de Canadese premier Justin Trudeau twee gezichten heeft.

De Amerikaanse president laat onverwacht de laatste persconferentie van de Navo-top aan zich voorbijgaan. De verklaring luidt dat ‘ze de voorbije twee dagen al genoeg persconferenties hebben gegeven’.

Dat zegt Trump op Twitter, nadat hij in een gesprek met journalisten heeft gereageerd op de video die eerder vandaag is opgedoken. Daarin lijken de Canadese premier Justin Trudeau, de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Britse premier Boris Johnson op een receptie in Buckinham Palace over Trump te praten.

‘Het was een persconferentie van 40 minuten’, zegt Trudeau. Even later zegt hij ook: ‘Ik zag hoe de monden van zijn team openvielen.’

De Amerikaanse president had op de vooravond van de Navo-top nog kritiek geuit op Macron en andere leiders tijdens een lange persconferentie. Mogelijk ging het gesprek daarover, hoewel de leiders in de flarden die gehoord kunnen worden Trump nooit bij naam noemen.

Trump lijkt not amused. Gevraagd naar een reactie, zei Donald Trump dat Justin Trudeau ‘twee gezichten’ heeft. Tegelijk noemt hij hem een ‘nice guy’. ‘Maar het zit zo, ik heb hem op de vingers getikt dat hij geen twee procent betaalt (voor de Navo, red.). Daar zal hij niet blij om zijn.’

De Canadese premier zegt dat ze niet lachten met de persconferentie van Trump, maar met de volgende locatie van de G7-top in Camp David, het buitenverblijf van Amerikaanse presidenten. 'Ik heb een erg goede relatie met Trump', zegt hij. De Britse premier Boris Johnson noemt het 'complete nonsens' dat hij geen respect heeft voor Trump.

De Navo-top verliep in een gespannen sfeer. Er is onder meer onenigheid over de rol van de Navo, de inval van Navo-lid Turkije in Syrië en IS-strijders. Ondanks die spanningen heeft de Navo toch een gezamenlijke mededeling uitgegeven. Daarin erkennen de leden de 'uitdagingen' die Rusland en China voor het militaire bondgenootschap betekenen, en ze willen 'strenger optreden' tegen terrorisme. 'Om onze veiligheid te garanderen, moeten we samen naar de toekomst kijken.'