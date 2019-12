Protest tegen betalend maken van fietsparking aan Antwerpen-Centraal

In Antwerpen zijn Groen en PVDA er niet over te spreken dat het stadsbestuur met de NMBS aan tafel zit om de ondergrondse fietsparking onder het Astridplein aan het Centraal Station in de toekomst betalend te maken. Groen houdt vrijdag een protestactie, PVDA lanceert een petitie tegen de plannen.

Woensdag raakte bekend dat het stadsbestuur van N-VA, SP.A en Open VLD zowel de fietsparking onder het Koningin Astridplein als die onder het nieuwe Operaplein afgesloten en betalend wil maken om het veiligheidsgevoel te verhogen en komaf te maken met vandalisme.

De linkse oppositiepartijen Groen en PVDA zien dat echter allerminst zitten.

‘Dit is te gek voor woorden’, zegt Groen-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Van Besien. ‘Fietsers die de trein nemen, verdienen propere, veilige, ruime en gratis fietsparkings. We willen ze net in de watten leggen, in plaats van ze af te schrikken.’

Groen stelt dat er steeds meer fietsers zijn in Antwerpen, maar dat de stad hen daar op deze manier voor lijkt te bestraffen. Groen wil vrijdag actie voeren aan het Astridplein.

Ook PVDA voert actie tegen de plannen, maar dan in de vorm van een petitie. ‘Met een fietsparkeertaks verleid je geen mensen om de fiets te nemen’, stelt ook partijvoorzitter en gemeenteraadslid Peter Mertens.

PVDA erkent wel dat de fietsparking onder het Astridplein momenteel wordt geplaagd door stank, vandalisme en diefstallen, maar vraagt extra investeringen in veilige en propere fietsstallingen als oplossing.

‘Het stadsbestuur besteedt meer dan tien miljoen euro aan een peperduur ponton voor de aanleg van vervuilende zeecruises’, zegt Mertens. ‘Dan is dit niet te veel gevraagd.’