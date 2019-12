Nieuwe rechtszaak over Epstein: beschuldiging van misbruik 13-jarige

Foto: Patrick McMullan via Getty Image

De aanklacht beschuldigt Jeffrey Epstein onder meer van seksueel misbruik bij een 13-jarig meisje. De Amerikaanse miljardair overleed deze zomer in de cel.

De negen vrouwen, die anoniem willen blijven, en in het dossier aangeduid zijn als Jane Doe I, II,... tot IX, willen een compensatie uit het fonds met de nalatenschap van Epstein, geschat op 577 miljoen dollar. Dat meldt persagentschap Reuters.

Epstein pleegde op 10 augustus zelfmoord in zijn cel. Vijf weken eerder werd hij gearresteerd op verdenking van mensenhandel bij minderjarigen, van 2002 tot 2005. Bij een eerste proces in 2008 in Florida kreeg Epstein een schikking voor de aanklacht van verkrachting.

Deze negen vrouwen melden in de aanklacht misbruik dat al langer teruggaat. Jane Doe II zegt dat Epstein haar seksueel aanrandde, misbruikte en mishandelde in 1985.

Zes van de negen vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn. Jane Doe I was veertien jaar oud toen het misbruik begon in 1990. Jane Doe III werd het slachtoffer van misbruik door Epstein toen ze 13 jaar oud was.

De beheerders van Epsteins fonds hebben een rechter aangeduid om een vrijwillige compensatie voor slachtoffers van de miljardair.