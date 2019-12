PSG gaat na Arsenal als tweede topploeg sponsordeal aan met Rwanda

Anderhalf jaar nadat Arsenal aankondigde een sponsordeal aan te gaan met Rwanda, ging woensdag ook Paris Saint-Germain overstag. De Parijse topclub kwam tot een overeenkomst van drie jaar met het Centraal-Afrikaanse land.

Net als Arsenal zal PSG de slogan ‘Visit Rwanda’ promoten. Rwanda hoopt zo meer toeristen en investeerders naar het land te lokken. De PSG-spelers zullen, zoals het partnerschap voorschrijft, het land ook een bezoek brengen. “Wij hebben de ambitie met dit partnerschap de indrukwekkende transformatie die Rwanda heeft doorgemaakt in de verf te zetten”, reageerde Marc Amstrong, hoofd sponsoring bij PSG.

De Franse kampioen postte intussen ook al een video op haar Twitteraccount waarin sterren Kylian Mbappé, Neymar en Mauro Icardi promotie maken voor Rwanda, het door de genocide in het voorjaar van 1994 getraumatiseerde land. Bij die volkerenmoord vielen zo’n 800.000 doden.

Le Rwanda et le Paris Saint-Germain signent un partenariat unique invitant le monde à participer à la remarquable transformation du Rwanda.@RDBrwanda @Rwanda_Sports @RwandaTea @Rwanda_Coffee @RwandaGov https://t.co/LNcUEEL82Y — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2019

Van dat imago wil het land af en daarom worden (peperdure) sponsorcontracten afgesloten met Europese topclubs. “Over de duur van 25 jaar sinds de genocide is Rwanda veranderd van een triest land, gekend voor zijn tragedie, tot één van de meest dynamische landen in Afrika”, verklaarde Clare Akamanzi, het hoofd van de Ontwikkelingsraad van Rwanda. “We zijn gekend om onze energie, creativiteit en innovaties.” Rwanda groeide de voorbije jaren uit tot één van de meest florerende economieën in Afrika.

Politiek leidt Paul Kagame, 62 intussen, het land al sinds 1994 met ijzeren hand. Hij wordt geprezen omwille van de spectaculaire ontwikkeling van het land de voorbije 25 jaar, maar krijgt vanuit diverse hoeken ook de wind van voren vanwege het schenden van de vrije meningsuiting en het onderdrukken van elke vorm van oppositie.