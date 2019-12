De eerste trailer van 'No time to Die' is gelanceerd, de film waarin Daniel Craig voor de laatste keer James Bond speelt.

Daniel Craig speelt James Bond al sinds Casino Royale in 2006. Naast Craig keren nog enkele bekende gezichten terug in de film: Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes en Naomie Harris.

Er zijn ook nieuwkomers. Het personage Nomi, gespeeld door Lashana Lynch, wordt geïntroduceerd. Zij zou een vrouwelijke versie van James Bond zijn, met een licence to kill. In de trailer is al duidelijk dat ze een spionne is. Maar het is niet duidelijk of ze het codenummer 007 krijgt.

Ook Rami Malek is kort te zien. Fans speculeren dat hij Dr. No speelt, een van de bekende slechteriken uit de vroegere films.

No time to die, die in april zou uitkomen, kampte met een reeks productieproblemen. Zo werd regisseur Danny Boyle, bekend van Trainspotting, vervangen door Cary Joji Fukunaga na 'artistieke meningsverschillen'. Ook het script werd uiteindelijk nog bijgewerkt, en Daniel Craig liep een blessure op.

Nieuwe bond

Craig had voor No time to die al duidelijk laten verstaan dat hij James Bond beu was, maar de Britse acteur liet zich toch nog verleiden voor een laatste film. Dat het zijn laatste James Bond-film is, lijkt hij nu echt te menen. In totaal heeft hij vijf films in de franchise op zijn naam staan. Hij begon toen hij 38 was, nu is hij 51.

De zoektocht naar een nieuwe James Bond kan dus beginnen. Aidan Turner, Idris Elba en Tom Hiddleston worden genoemd. Danny Boyle vindt dat Robert Pattinson de opvolger moet zijn. Er zijn ook speculaties over een vrouwelijke James Bond.