Opnieuw K-popidool overleden

De Zuid-Koreaanse acteur en K-popzanger Cha In-ha (27) is dinsdag dood teruggevonden in zijn woning. Hij is de derde jonge beroemdheid die de voorbije twee maanden is overleden.

De doodsoorzaak is nog niet gekend. De dag voor zijn dood had Cha In-ha nog een bericht op Instagram gezet. ‘Wees voorzichtig: vat geen verkoudheid’, schreef hij.

Cha maakte in 2017 zijn filmdebuut. Daarvoor maakt hij deel uit van de boyband Surprise U. Ze brachten twee albums uit.

Zijn management laat weten in ‘diepe rouw’ te zijn. ‘Wij vragen iedereen om geen geruchten en speculaties over zijn dood te verspreiden’.

Vorige week nog overleed de 28-jarige Goo Hara. Zij werd op sociale media lastiggevallen. Zo dreigde een ex-lief ermee om naaktfoto’s van de zangers openbaar te maken. Vorige maand werd ook Sulli, een andere superster van de populaire Koreaanse muziek, dood aangetroffen in haar huis. Ook zijn werd online gestalkt. Vermoedelijk gaat het bij beide jonge vrouwen om zelfdoding.

Hun dood betekent opnieuw een ferme deuk in het vrolijke imago van K-pop. Meisjes en jongens die het willen maken in de K-pop, worden vanaf heel jonge leeftijd door platenmaatschappijen en managers in een keurslijf gestopt. De druk is enorm.

De industrie kreeg ook te maken met een reeks seksschandalen. Twee voormalige K-popsterren zijn veroordeeld voor verkrachting.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be