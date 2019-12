Neo-nazi’s bekladden honderd Joodse graven met hakenkruisen

Ruim honderd graven op een Joods kerkhof in Westhoffen, ten westen van Straatsburg, werden onlangs beklad met hakenkruisen. Het Franse gerecht opende een onderzoek, president Emmanuel Macron reageerde verontwaardigd op dit zoveelste antisemitische incident in de regio in enkele weken tijd.

De antisemitische graffiti werd dinsdag ontdekt en leidde tot een golf van verontwaardiging in de regio.

‘Het antisemitisme is een misdaad die we bestrijden, niet alleen in Westhoffen, maar overal. Onze doden moeten in vrede kunnen rusten’, tweette de Franse president Emmanuel Macron. ‘De Joodse gemeenschap maakt Frankrijk tot wat het is. Zij die haar aanvallen, tot in het graf aan toe, staan niet voor het Frankrijk dat we in gedachten hebben.’

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

Het Joodse kerkhof van Westhoffen telt zo’n 700 graven. Daarvan werden 107 graven beklad. Naast de hakenkruisen werd op een van de graven ook het getal ‘14’ geverfd, mogelijk een verwijzing naar ‘Fourteen Words’, de slogan van de neonazistische groepering ‘The Order’.

Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, kwam woensdagochtend ter plaatse voor een herdenkingsdienst op de begraafplaats.

Foto: AFP

Golf van antisemitisme

Het parket van Saverne bevestigde tegen persagentschap AFP dat het een gerechtelijk onderzoek heeft geopend. Een speciale politie-eenheid leidt het onderzoek.

Dinsdagochtend werd eerst antisemitische graffiti ontdekt in het vlakbij gelegen Schaffhouse-sur-Zorn. Door die ontdekking trokken politieagenten naar het Joodse kerkhof van Westhoffen, waar het massale vandalisme werd aangetroffen. Eind november werden ook al anti-Joodse slogans aangetroffen in de gemeente Rohr, op vijftien kilometer van Westhoffen.