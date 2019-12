Coens: ‘Tekst Magnette gaat duidelijk niet onze richting uit’

Voor kandidaat-CD&V-voorzitter Joachim Coens moet de ethische passage in de nota van informateur Paul Magnette (PS) sneuvelen vooraleer zijn partij mee wil onderhandelen.

Uitgerekend gisteren leek Joachim Coens op Twitter een opening te maken naar paars-groen. ‘Zes maanden na verkiezingen bereid om federaal beleid mee vorm te geven, alleen op voorwaarde dat dit beleid aansluit bij onze visie, thuis in buurt met samenhang en veiligheid, sterk vrij initiatief en lokaal ondernemen, bescherming van kwetsbare mens en geen hypotheek toekomst,’ klonk het. Een verwijzing naar de noodzaak om eerst de N-VA opnieuw een kans te geven om de levensvatbaarheid van paars-geel te detecteren, bleef uit.

‘Ik ben duidelijk nog niet zo vertrouwd met het medium, misschien moet ik wat scherper zijn,’ grinnikte hij hoorbaar. ‘Mijn tweet was vooral bedoeld om een inhoudelijke focus te leggen. Mijn houding verschilt niet met deze van Koen Geens eerder deze week. Eerst moeten we weten of de N-VA echt alle kansen heeft gekregen.’

'Paars-groene cohesie wordt versterkt'

Voor Coens oogt de nota van informateur alvast onvoldoende op ethisch, economisch en institutioneel vlak. ‘De laatste versie heb ik trouwens niet. De tekst gaat alvast niet onze richting uit. Ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld de ethische passage - rond de mogelijkheid van euthanasie in ziekenhuizen – vooral is bedoeld om paars-groene cohesie te versterken en ons buiten de deur te houden.’ De kandidaat-voorzitter hecht weinig geloof dat het luik net is toegevoegd om ze vervolgens als een soort van welkomstgeschenk aan CD&V eruit te kunnen uithalen.

Een paars-groene meerderheid heeft in Vlaanderen totaal geen meerderheid. Om die reden zou de aanwezigheid van een bijkomende Vlaamse partij, eerder dan een Waalse, erg welkom kunnen zijn. De zes partijen samen kunnen slechts op 76 zetels (op 150) rekenen, een erg nipte federale meerderheid. Ook daarvoor zou CD&V nuttig kunnen zijn. Coens’ tegenkandidaat Sammy Mahdi reageerde gisteren eveneens erg negatief op de bijgewerkte nota van de informateur.