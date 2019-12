Met een filmtrailer heeft presentator Gilles De Coster de locatie van het nieuwe seizoen van De mol bekendgemaakt.

Lion marked legend: een spotje op Vier met een arena en een Griekse strijder die toch wel erg lijkt op De mol-presentator Gilles De Coster. Meer was niet nodig om de geruchtenmolen op gang te brengen over het nieuwe seizoen van De mol.

De trailer leek zich af te spelen in het Oude Griekenland. ‘Ze hebben iemand nodig die ze kunnen vertrouwen’ en ‘Er is een verrader in ons midden’, zei een stem. Alerte kijkers hadden in de ‘programmatitel’ Lion marked legend al een anagram gezien voor ‘De mol in Griekenland’. Dat hebben Vier en Gilles De Coster intussen bevestigd.

Eerdere seizoenen speelden zich af in onder meer Vietnam, Mexico en Zuid-Afrika. Wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn, is nog niet bekend.