Drie verdachten opgepakt in onderzoek naar autobranden en granaataanslagen in Antwerpen

In het gerechtelijk onderzoek naar een reeks aanslagen in de buurt van het Antwerpse Park Spoor Noord zijn drie mannen opgepakt door de federale politie. Na verhoor verschijnen ze voor de onderzoeksrechter.

Woensdagochtend zijn tijdens verschillende simultane huiszoekingen drie mannen gearresteerd in Antwerpen, Hoboken en Deurne. De mannen zijn 18, 19 en 26 jaar oud. In de loop van de dag zullen ze verhoord worden en daarna verschijnen ze voor de onderzoeksrechter in Antwerpen.

De arrestaties komen er na het onderzoek naar verschillende aanslagen rondom Park Spoor Noord eerder dit jaar. De arrestaties staan dus los van het tumult de voorbije dagen.

In maart 2019 werden de wijken rond Park Spoor Noord geteisterd door incidenten. Al van bij het begin was het duidelijk dat de daden gelinkt konden worden aan het zware drugsmilieu.

Op 6 maart 2019 staken onbekenden wagens in brand: een VW Golf in de Biekorfstraat, een BMW in de Rupelstraat in Antwerpen en een Renault Clio in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken. Die feiten zorgden voor een reactie, waarbij aanslagen werden gepleegd met granaten. Zo werd er onder meer een granaat onder een auto gegooid in de nacht van 7 op 8 maart in Dijlestraat.

Het parket Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter. Tijdens het verdere onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie kon een criminele organisatie in kaart gebracht worden. Leden van die organisatie komen bij de feiten in beeld als verdachte, maar ook als slachtoffer.

Eerder werd in dit onderzoek een 22-jarige en een 24-jarige gearresteerd. Het gerechtelijke onderzoek word verdergezet.