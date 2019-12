Peter Sagan zal in 2020 slechts zes maanden koersen, maar combineert wel Tour én Olympische Spelen

Peter Sagan (BORA-hansgrohe) zal volgend seizoen slechts een half jaar in actie komen. De 29-jarige Slovaak zal wel intensieve zes maanden beleven, met de voorjaarsklassiekers, de Giro, de Tour én de olympische wegrace. Op 25 juli zit zijn seizoen er al op. De drievoudige wereldkampioen op de weg laat zo verstek gaan voor het WK in september.

Beginnen doet Sagan in de Ronde van San Juan in Argentinië op 25 januari. Daarna trekt hij op stage in de aanloop naar de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Na Parijs-Roubaix heeft de Slovaak nog even tijd voor een trainingskamp, maar vanaf begin mei wordt het hectisch. Eerst doet hij mee aan de Giro en vier weken later zal hij ook aan de start staan van de Tour. En zes dagen nadat het Tourpeloton de aankomst op de Champs-Élysées bereikt, staat op 25 juli alweer de olympische wegrit in Tokio op het programma.

“Het parcours is best zwaar. Maar op de Olympische Spelen weet je maar nooit, dus het is het proberen waard”, vertelde Sagan tegenover Cyclingnews.com. Nochtans lijkt de combinatie Tour-Olympische Spelen in theorie uit den boze, want op de zes dagen tussen beide wedstrijden moet ook nog eens een vlucht van twaalf uur én het tijdsverschil van zeven uur overwonnen worden.

2020 zal geen nieuwe wereldtitel brengen voor Peter Sagan. Foto: Photo News

Dat Sagan per se de olympische wegrit nog wil meepikken, ondanks het feit dat het parcours eerder op maat van de klimmers is, lijkt ingegeven te zijn door de prestaties van Greg Van Avermaet op de Olympische Spelen 2016. De Belg, die een vergelijkbaar profiel als Sagan heeft, verraste vriend en vijand door in Rio goud te pakken op een loodzwaar parcours.

“Voor mij is het seizoen al afgelopen na de Tour en de Olympische Spelen. Het zal dus maar zes maanden duren, maar ik denk dat het wel zwaar zal worden”, aldus Sagan. Dat Sagan meteen na de Olympische Spelen een punt zet achter zijn seizoen, wil zeggen dat hij in september geen vierde wereldtitel op zijn palmares zal bijschrijven.