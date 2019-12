Vincent Musila, een visser uit Kenia, kwam vrijdag vast te zitten op een eilandje midden in de snelstromende rivier Galana. De man moest daar drie dagen wachten tot de politie hem kwam redden met een helikopter. In een interview achteraf zei Musila dat het een enge ervaring was. ‘Ik was uitgehongerd, heb het enorm koud gehad en werd ‘s nachts constant geplaagd door muggen en andere dieren.’ Nu maakt hij het goed.