Van Campenhout stopt in 2020 als Antwerps schepen

Ludo Van Campenhout (N-VA) gaat nog tien maanden opnieuw aan de slag als schepen, maar stopt in oktober 2020 definitief. Dat is bevestigd aan onze redactie. Hij kampt al jaren met een alcoholverslaving, en liet zich meermaals behandelen.

N-VA laat aan de Gazet Van Antwerpen, die het bericht als eerste bracht, weten dat de beslissing over zijn opvolger pas in januari valt.

Van Campenhout liet zich de voorbije maand behandelen voor zijn alcoholverslaving en zette daarvoor tijdelijk een stap opzij als schepen. Ook in 2012 en 2017 gebeurde dat al eens. Nu heeft Van Campenhout dus beslist om vanwege die alcoholverslaving binnen 10 maanden definitief een punt te zetten achter zijn bijna 17-jarige carrière als Antwerps schepen.

Dat hij nog tot oktober 2020 aanblijft, zou ermee te maken hebben dat Van Campenhout van N-VA mag stoppen in schoonheid. Hij is deze legislatuur bevoegd voor Sport, Diamant en Markten en in 2020 staat er een ‘Alympisch’ jaar op het programma naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Olympische Spelen in de Scheldestad. Daar hoort ook een nachtelijke marathon in oktober bij waar Van Campenhout nog graag de honneurs zou waarnemen. Het geeft Van Campenhout de tijd om zijn opvolger klaar te stomen.