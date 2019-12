Carla Suarez Navarro zet eind 2020 een punt achter haar tenniscarrière

Carla Suarez Navarro stopt eind 2020 met tennissen. Dat maakte de 31-jarige Spaanse dinsdagavond bekend op haar sociale media-kanalen. Suarez Navarro, momenteel nummer 55 op de WTA-ranglijst, was ooit nummer zes van de wereld en haalde de kwartfinales op zowel de Australian Open (in 2009, 2016 en 2018), Roland Garros (in 2008 en 2014) als de US Open (in 2013 en 2018).

“Deze sport is altijd een belangrijke factor in mijn leven geweest”, legde Suarez Navarro uit. “Het tennis heeft me veel meer gegeven dan ik ooit had kunnen verwachten. Maar het is een sport die ook zeer veel opofferingen vraagt en ik begin steeds meer mijn prioriteiten te verleggen.”

De Spaanse kon uiteindelijk slechts twee WTA-toernooien op haar naam schrijven, in 2014 in Estoril en in 2016 in Doha. Ze verloor negen finales. In 2015 haalde ze de finale op de hernieuwde Diamond Games in Antwerpen. Ze moest voor de eindstrijd tegen de Duitse Andrea Petkovic echter forfait geven door een nekblessure.