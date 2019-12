Elon Musk zegt dat scheldtirade aan adres Britse duiker ‘niet letterlijk bedoeld’ was

Tesla-baas Elon Musk heeft dinsdag op het tegen hem wegens laster aangespannen proces verklaard dat de tweet waarin hij de Britse duiker Vernon Unsworth een pedofiel noemde, ‘niet letterlijk bedoeld’ was. ‘Er wordt zoveel gezegd op Twitter dat uiteindelijk niet waar is.’

De 48-jarige Musk, naast ceo van Tesla ook de oprichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX, zei tegen de rechter in Los Angeles verder dat hij Unsworth enkel maar een ‘pedo guy’ had genoemd, omdat die hem zelf ‘zonder enige aanleiding’ zou hebben beledigd.

Musk was dinsdag opgeroepen als getuige in de rechtszaak die Unsworth tegen hem aangespannen heeft in de nasleep van de reddingsoperatie van de twaalf Thaise voetbalspelertjes en hun coach. Die waren vorig jaar vast komen te zitten in een ondergelopen grot.

Toen de reddingsoperatie in juli 2018 volop aan de gang was, stelde Musk voor om met een mini-onderzeeër ter hulp te schieten. Unsworth, die als duiker nauw betrokken was bij de reddingsoperatie, noemde dat aanbod tegen CNN ‘een pr-stunt’. Hij voegde daaraan toe dat Musk ‘zijn duikboot mocht steken waar het pijn doet’.

‘Courant scheldwoord’

Twee dagen na die uitspraak ontstak Musk in een scheldtirade op de socialenetwerksite Twitter. In een reeks tweets die hij postte over Unsworth noemde hij de Brit onder meer ‘a pedo guy’.

Musk verontschuldigde zich al eerder voor die tweet. Volgens de Amerikaan gaat het om een ‘courant scheldwoord in Zuid-Afrika’, waar hij opgroeide. Unsworth spreekt echter van een ‘leugen die zijn reputatie ernstig beschadigde’. Hij trok daarom naar de rechter, om een straf voor en schadevergoeding van Musk te eisen. Een jury van vijf vrouwen en drie mannen zullen de komende tijd over die eis oordelen.

Nieuwe verontschuldigingen

Tijdens de rechtszitting van dinsdag werd Musk aan de tand gevoeld door de advocaat van Unsworth. Tegen hem zei de miljardair dat diens cliënt zelf een aanval had gelanceerd na een ‘goedbedoelde poging om ter hulp te schieten’. ‘Wat Unsworth zei, was fout en beledigend, dus beledigde ik hem terug’, zei Musk. ‘Ik dacht dat hij maar een willekeurige enge kerel was, die niets met de reddingsoperatie te maken had.’

Na doorvragen door de advocaat, voegde Musk daaraan toe dat zijn tweet over Unsworth niet letterlijk moest genomen worden. ‘Ik neem aan dat hij niet letterlijk bedoelde dat hij me wil sodomiseren met een onderzeeër, net zomin ik niet letterlijk bedoelde dat hij echt een pedofiel is.’

Musk keek daarop Unsworth rechtstreeks aan. ‘Ik verontschuldigde me reeds op Twitter, ik verontschuldigde me opnieuw tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, en nu zeg ik opnieuw dat ik meneer Unsworth mijn verontschuldigingen aanbied.’

30 miljoen volgers

Om de rechtszaak te winnen, moet Unsworth er de rechter van overtuigen dat Musk hem schade heeft aangericht door een leugen over hem te publiceren. Volgens rechter Stephen Wilson is de hamvraag daarbij of ‘een redelijk persoon’ de tweet van Musk daadwerkelijk zou interpreteren als het verwijt dat hij een pedofiel zou zijn.

Niet onbelangrijk daarbij is dat Musk ruim 30 miljoen volgers heeft op Twitter, waardoor zijn berichten op de socialenetwerksite door heel veel mensen worden gezien. De advocaten van Unsworth benadrukten tegen de rechter dat de tweets van iemand met zoveel volgers ‘een heel grote impact’ hebben.

Musk leek echter niet overtuigd van dat argument. ‘Er wordt zoveel gezegd op Twitter dat uiteindelijk onwaar is’, reageerde hij.

Opvallend: Musk gaf onder ede ook toe dat hij 52.000 Amerikaanse dollar had betaald aan een man die zich had voorgedaan als privédetective, en beloofd had dat hij bezwarende informatie over Unsworth naar boven zou spitten. Het bleek echter om een oplichter te gaan.