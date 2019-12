Door een zwaar ongeval op de E34 is de snelweg richting Antwerpen in Zoersel volledig afgesloten.

Door de hinder is het lang aanschuiven vanaf Lille. Waarschijnlijk duurt het nog een hele tijd voor het ongeval afgehandeld is. Verkeer op lange afstand, van Eindhoven naar Antwerpen, rijdt beter om via de E19.

#E34 Ongeval in Zoersel → Antwerpen. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 4, 2019

Weldra meer.