Vakbonden AB InBev blijven brouwerijen blokkeren

Vakbondsmilitanten bij AB InBev hebben voor de tweede nacht op rij de poorten geblokkeerd van de vestigingen van de bierbrouwer in Leuven, Jupille en Hoegaarden.

De blokkade in Leuven startte maandagmiddag, nadat onderhandelingen voor een nieuwe cao op niets waren uitgelopen. Het conflict draait om de syndicale eis tot uitbreiding van de bestaande regeling inzake de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen.

Naar aanleiding van een aantal individuele ontslagen van bedienden de laatste maanden eisen de vakbonden onder meer dat die garanties voor bedienden gefaseerd verbeterd worden tot op het niveau van die voor arbeiders.

Normaliter zouden de onderhandelingen dinsdag om 13.00 uur hervat worden, maar de directie liet kort voordien weten niet verder te willen praten zolang de blokkades duren. Alhoewel de brouwerijen geblokkeerd worden, zodat er geen enkele vrachtwagen in en uit kan rijden, is er volgens de vakbonden geen sprake van een staking. Ze zijn er niet over te spreken dat de directie in Leuven dinsdag in de loop van de dag een aantal werknemers terug naar huis stuurde en eisen dat die volledig zullen betaald worden.