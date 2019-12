Amerikanen trekken ten strijde tegen Chinese detentiekampen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurt wetsvoorstel goed dat Chinese behandeling Oeigoeren aankaart.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met grote unanimiteit een wetstvoorstel aangenomen dat China verantwoordelijk houdt voor de vermeende mensenrechtenschendingen jegens moslimminderheden. Daarmee wordt onder meer verwezen naar de manier waarop Peking de Oeigoeren in eigen land behandelt.

Straffere versie

De zogenaamde Uighur Act 2019 is een straffere versie van een wetsvoorstel dat in september, met de steun van zowel de Democraten als de Republikeinen, al werd aangenomen door de Senaat. Dat vroeg president Trump om voor de eerste keer ooit sancties op te leggen aan een lid van China’s machtige politbureau.

Dit wetsvoorstel roept de president op om eventueel sancties uit te vaardigden tegen sommige Chinese regeringsfunctionarissen wegens mensenrechtenschendingen. Ook zou de federale overheid moeten nagaan welke bedrijven betrokken zijn bij de bouw van detentiekampen in de noordwestelijke regio Xinjiang. Bovendien wordt steun gevraagd aan journalisten die verslag uitbrengen van wat er in China gaande is.

De tekst bevat een specifieke verwijzing naar Chen Quanguo, de secretaris van de Communistische Partij in Xinjiang. Quanguo is lid van het politbureau en behoort tot de hoogste rangen van het Chinese leiderschap.

Na stroomlijning van de wetsvoorstellen van Kamer en Senaat, gaat de finale tekst naar president Donald Trump. Die kan nog steeds zijn veto stellen, als hij gelooft dat dat nodig is in naam van het nationale belang.

Detentiekampen

Recent nog lekten er documenten uit die aantonen hoe de Chinese regering massaal etnische minderheden in Xinjiang in grote detentiekampen opsluit. Uit de documenten bleek onder andere dat de Chinese politie gebruikmaakt van big data en kunstmatige intelligentie om hele groepen bijeen te brengen en vast te zetten.

Mensenrechtengroepen, onafhankelijke onderzoekers en buitenlandse overheden schatten dat tot 1,5 miljoen Oeigoeren, Kazachen, Hui-Chinezen en andere minderheden in Xinjiang in interneringskampen zitten. Daar krijgen ze de Chinese taal aangeleerd en worden ze gedwongen om van hun eigen taal en tradities af te zien. Overlevenden meldden dat in de kampen mensen worden geslagen, gemarteld en misbruikt. Zij die vrijgelaten worden, komen terecht in een systeem van dwangarbeid.

De Chinese overheid zelf verwijst naar de kampen als 'beroepstrainingscentra' die nodig zijn om terrorisme en separatisme in de regio uit te roeien.

Reactie Peking

Het Witte Huis en Peking reageerden vooralsnog niet op het wetsvoorstel. De hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times daarentegen liet dinsdag optekenen dat China alle Amerikaanse diplomaten zou kunnen verbieden om Xinjiang nog te betreden en dat Peking ook visabeperkingen overweegt voor Amerikaanse ambtenaren en wetgevers die ‘weerzinwekkend optreden’ in de zaak Xinjiang.

Het wetsvoorstel komt er daags nadat president Trump Peking al erg boos maakte met de ondertekening van twee wetten die de anti-regeringsdemonstranten in Hongkong steunen. China reageerde daar maandag op door Amerikaanse militaire schepen en vliegtuigen te verbieden om Hongkong te bezoeken. Het kondigede ook sancties aan tegen verschillende Amerikaanse ngo’s.