Resten vermiste Belgische loodgieter mogelijk in Nederland van brug gegooid

De stoffelijke resten van de Belgische loodgieter Johan Van der Heyden, die sinds begin juni wordt vermist, zijn mogelijk in Nederland van een brug over het Schelde-Rijnkanaal gegooid of gedumpt in het buitengebied van Steenbergen.

Dat heeft een politiewoordvoerder dinsdagavond gezegd in het Nederlandse tv-programma 'Opsporing Verzocht'. Naar aanleiding van de uitzending kreeg de politie negen tips over de zaak binnen.

De 56-jarige Van der Heyden uit Lint is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet om een klant uit de nood te helpen voor een ontstopping. Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in het Nederlandse Den Bosch. De auto is ook in het Noord-Brabantse Steenbergen geweest, niet ver van Roosendaal en Bergen op Zoom.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de loodgieter in de directe omgeving van een woonwagenkamp is gegijzeld. Op enig moment zou hij met geweld om het leven zijn gebracht. Geld was vermoedelijk het motief om de Belg om te brengen. De politie denkt dat het lichaam van het slachtoffer in stukken is gesneden en vervolgens verbrand. De stoffelijke resten zouden daarna zijn vervoerd in een speciekuip. Mogelijk zijn de stoffelijke resten gedumpt in het buitengebied van Steenbergen of vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal gegooid.

Ondanks zeven aanhoudingen, allemaal Nederlanders, is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd. De hoofdofficier van justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de informatie die tot oplossing leidt. De verdwijningszaak kwam dinsdagavond ook aan bod in het programma 'Faroek' op VTM. De zonen van de man vroegen aan de kijkers om goed mee na te denken in de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen over wat hun vader is overkomen.