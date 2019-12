Antwerp wint na sensationeel slot en ijzingwekkende strafschoppenreeks

Een gelijkspel, twee nederlagen en een bekeruitschakeling erbovenop: neen, dit is niet het debuut waar Hannes Wolf op had gerekend. De nieuwe Genkse coach zag hoe Dieumerci Mbokani in de penaltyreeks Antwerp naar de kwartfinales trapte. De match was na verlengingen op 3-3 geëindigd.

Wat weet u over Maarten Vandevoordt? Zelfs Jelle Vossen was allicht niet verder geraakt dan ‘keeper van Genk’ en ’17 jaar’. We zullen er nog aan toevoegen dat hij uit en van het rivaliserende Sint-Truiden komt, een buurjongen is van Simon Mignolet, en in doel stond op de de Bosuil. Coucke kreeg rust na zijn foutjes in de vorige duels. Het was een van de zes wissels die Wolf doorvoerde na de nederlaag in de derby. Bij Antwerp toch ook vijf nieuwe namen, onder wie Coopman, die al zeven duels op rij in de tribune zat – de concurrentie is moordend.

Ook Lamkel Zé mocht opnieuw opdraven, ondanks het gekibbel met Bölöni op training. Vier minuten ver in de match werd Bölöni nog wat bozer, omdat de Kameroener zijn rechtstreekse tegenstander Maehle niet was gevolgd. De rechtsback rukte op, omspeelde Hoedt met een grote brug en schoof de 0-1 laag voorbij Bolat – zijn vijfde goal voor Genk, dat meteen op rozen zat.

Licht gaat uit

Lamkel Zé had iets goed te maken, dat was duidelijk. Hij trok het spel naar zich toe en pakte uit met een volley (naast), een omhaal (naast de bal) en een knappe dribbel (waarbij hij nu Maehle aftroefde maar op Vandevoordt stuitte). Toch waren we dichter bij de 0-2 dan bij de 1-1, toen Ndongala in de rug van de thuisdefensie dook. De winger, die op rechts de voorkeur kreeg op Ito, mikte echter op Bolat. En toen… ging het licht uit, letterlijk. De generator was uitgevallen.

Toen D’Hondt de match uiteindelijk hervatte, leek het alsof de bezoekende verdedigers nog altijd in het donker speelden. Ze lieten Mbokani zomaar de voorzet van Mirallas deviëren, gelukkig voor hen miste de Congolese topschutter de opgelegde kans. Doet hij niet vaak, daarom krijgt hij ook in de beker geen rust – die krijgt hij tijdens de week.

De gelijkmaker viel wat later tóch, en Lamkel Zé kraaide alsnog victorie. Met de rug naar doel speelde hij de oprukkende Juklerod met een hakje vrij, en de Noorse linksachter knalde laag overhoeks binnen. Twee Scandinavische backs aan het kanon – 2 graden Celcius, die mannen kunnen daar tegen. Maehle maakte voor rust bijna zelfs zijn tweede van de avond, dit keer bracht Lamkel Zé nog redding. Aangezien aan de overkant de vrijschop van Hoedt net naast zoefde, gingen we rusten bij 1-1.

Gouden wissel

Was de eerste helft best aangenaam om volgen, dan begon de tweede een stuk saaier – de schotjes van Mbokani en Paintsil waren enkel voor de statistieken. Nochtans stonden er toch wat jongens op het veld die zich moesten bewijzen. Maar bij Genk kon Ndongala zich allesbehalve doorzetten, en zijn Antwerpse tegenhanger Benson al evenmin. Ontgoocheld over een gebrek aan minuten pakte hij vorige week op Instagram uit met zijn mooie cijfers van vorig seizoen (bij Moeskroen), maar het is beter om uit te pakken met een topprestatie als je dan toch eens een kans krijgt. Hij mist natuurlijk ritme, dat dan weer wel, maar hij werd onverbiddelijk als eerste vervangen – Baby loste hem af.

Een gouden wissel, hoe konden we het anders noemen. Vijf minuten later kreeg Baby de bal voor zijn goeie linker en ramde hij de bal tegen de onderkant van de lat. Mbokani was de enige die echt stond op te letten – torinstinct heet dat – en knikte de rebound binnen. Zijn zestiende goal al dit seizoen, goed voor de 2-1. Het dreigde dus alweer mis te lopen voor de landskampioen. Wolf debuteerde met een gelijkspel en twee nederlagen, een derde zou rampzalig zijn. Hij had Ito er al opgegooid en bracht nu ook Bongonda, in de hoop…

Het bovenvermelde duo hoefde echter niks te creëren, Hoedt deed dat voor hen. De Nederlander zette een sliding in om een totaal ongevaarlijke voorzet weg te werken, maar trapte de bal zo domweg voorbij een verbouwereerde Bolat. Alles was weer te herdoen. En nadat Mirallas vergat/weigerde om af te leggen op Haroun, die woest reageerde, kregen we ook verlengingen.

Panenka achter steunbeen

Aan kansen geen gebrek in dat eerste extra kwartier. Juklerod knalde maar net naast, Lamkel Zé kopte Vandevoordt, Bongonda vond Bolat op zijn weg. Vervolgens kwam Haroun goed weg toen hij aan Berge ging hangen en verrassend geen tweede gele kaart kreeg. Met tien tegen elf zou het moeilijk geworden zijn om stand te houden, maar nu klom Antwerp gewoon weer op voorsprong. Seck kopte door, Mbokani kopte opnieuw binnen. Dit keer het beslissende doelpunt? Nee hoor, na een prima combinatie bood Bongonda Ito de 3-3 aan.

Het moest stilaan niet meer gekker worden. Misschien daarom dat Bölöni in de tweede verlenging Lamkel Zé toch maar wisselde. Hij was goed bezig, maar in de penaltyreeks had hij misschien uitgepakt met een panenka achter het steunbeen of een ander fantasietje. Die penalty’s werden bijna overbodig toen zijn vervanger Gano van dichtbij op doek kopte, maar Vandevoort pakte uit met een topreflex en hield de spanning erin.

Elfmeters: altijd leuk! Behalve voor Hoedt, die zijn dramatische match afsloot met een misser – enfin Vandevoordt redde ook knap. Ook Ito miste echter, en daardoor lag de druk plots volledig op Wouters, die door Bolat . Wie anders dan Mbokani zorgde zo alsnog voor een feestje op de Bosuil.