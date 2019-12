Slachtoffers treinramp: ‘We hopen dat NMBS en Infrabel hun verantwoordelijkheid nemen’

De NMBS en Infrabel zijn ­veroordeeld voor hun verantwoordelijkheid in de treinramp van Buizingen. Nabestaanden en ­slachtoffers rekenen erop dat beide spoorbedrijven die nu niet ontlopen.

Aandachtig en stil luisterden tientallen mensen gistermorgen naar het voorlezen van een vonnis waar ze al bijna tien jaar op wachten. Zittingszaal 0.12, een bescheiden, iets te warme ruimte in het immense justitiepaleis van Brussel, was net te klein voor de slachtoffers en nabestaanden die uit eerste hand wilden horen wie volgens de rechtbank verantwoordelijk is voor de treinramp van 15 februari 2010, die aan negentien mensen het leven kostte.

De rechtbank veroordeelde de spoor­bedrijven NMBS en Infrabel elk tot een boete van 550.000 euro, bij die laatste voor de helft met uitstel. De machinist die door een rood licht had gereden, is mee verantwoordelijk, maar slechts in laatste instantie. Voor hem werd een schuldigverklaring uitgesproken, maar hij kreeg geen straf.

Te weinig gedaan voor veiligheid

Het was een oordeel waar de nabestaanden en slachtoffers op hadden gehoopt: al sinds de ramp verwijten zij de spoorbedrijven nalatigheid op het vlak van investeringen rond veiligheid op het spoor. Maar het jarenlange wachten op een vonnis en het gevoel te weinig erkend te zijn door beide bedrijven, heeft ertoe geleid dat de meesten zich weinig illusies maken: ‘We blijven ons zorgen maken over een nieuw Buizingen.’

Voor de slachtoffers en nabestaanden is het vonnis vooral belangrijk, omdat het nu zwart op wit staat dat de NMBS en Infrabel te weinig hebben gedaan om na de treinramp in Pécrot (in 2001) de veiligheid te verbeteren. ‘Als de NMBS en Infrabel maximaal hadden geïnvesteerd in veiligheid, was het ongeval in Buizingen niet gebeurd’, oordeelde de rechter.

‘De maatschappelijk verantwoordelijken (de bestuurders van de spoorbedrijven, red.) hebben hun verantwoordelijkheid nooit opgenomen’, reageert Bea Stragier op het vonnis. Zij verloor haar oudste zoon, ­Jérôme Andronikos (23) bij de treinramp. ‘De ceo van Infrabel, Luc Lallemand, zit nog altijd op post. We kunnen alleen maar hopen dat dit vonnis hen er allen toe aanzet de veiligheid ernstig te nemen.’

‘Gebrek aan respect’

Zowel de woordvoerder van de NMBS als die van spoorwegbeheerder Infrabel verzekerde na de uitspraak dat ‘we blijven investeren in spoorveiligheid, want dat is onze verplichting’. De spoorbedrijven lieten in het midden of ze tegen het vonnis in beroep gaan. ‘We zullen dit eerst bestuderen en dan onze positie bepalen.’

De slachtoffers rekenen erop dat de bedrijven niét in beroep gaan. ‘Het zou een nieuwe kaakslag zijn voor de rouwende ­families, de overlevenden en hun naasten. Het zou een gebrek aan respect zijn voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij deze treinramp.’

Op 10 juni volgend jaar begint de procedure rond de schadevergoeding voor de slachtoffers.