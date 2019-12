Bushmeat landt nog steeds op Zaventem

Elke maand passeert er 3,7 ton bushmeat (vlees van wilde dieren uit de tropen) uit Afrika illegaal op de lucht­haven van Zaventem, of bijna 44 ton per jaar.

Dat getal is ­gebaseerd op de hoeveelheid die onderschept wordt en op het aantal passagiers naar Sub-Sahara-Afrika. Vlees meenemen als vliegtuigreiziger mag niet. Dat is een kwestie van volks­gezondheid, maar is ook belangrijk voor het voortbestaan van bedreigde dieren.

‘Die raming beslaat maar een deel van wat er werkelijk naar België getransporteerd wordt’, zegt onderzoekster Anne-Lise Chaber (Universiteit van Luik). ‘Behalve Zaventem zijn er nog luchthavens en daarnaast kan het ook via het schip of de trein.’

Chaber en haar collega’s bestudeerden zo’n tweehonderd stalen van illegaal vlees dat in 2017 en 2018 op Brussels Airport ontdekt werd. Een deel kwam van vlees dat de douane en het Voedselagentschap onderschept hadden in de bagage van passagiers. Een tweede groep stalen kwam uit controles op de invoer van bedreigde diersoorten. Ten slotte werd een en ander gevonden in lekkende bagage die in transit was.

In bijna vier op de tien gevallen ging het om vlees van wilde dieren. Een derde van die dieren stond op de Cites-lijst van bedreigde en beschermde soorten. Behalve antilopen, knaagdieren en apen is een van de vaakst aangetroffen dieren het schubdier (de pangolin), waarvan niet alleen het vlees geliefd is, maar ook de schubben waaraan geneeskrachtige kwaliteiten worden toegedicht. De onderzoekers vonden geen ziektekiemen die een groot gevaar voor de mens zijn. Wel troffen ze sporen aan van het virus dat de Afrikaanse varkenspest veroorzaakt, naast veertien bacteriën en twee parasieten.

Brussels Airport is met zijn vele verbindingen naar Afrika een veelgebruikte poort naar Europa. De landen van oorsprong zijn onder meer Kameroen, Congo, Togo of Ivoorkust. Gemiddeld ging het om twee tot drie kilogram bushmeat. ‘Dat is relatief weinig, vergeleken met Frankrijk waar het twintig kilogram is,’ zegt Chaber. ‘Het kan erop wijzen dat het vlees vooral voor privéconsumptie bestemd was en niet zozeer om een handeltje op te zetten.’