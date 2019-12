Impeachment-verslag Democraten: Trump misbruikte presidentiële macht

De Democraten hebben het zogenoemde impeachment-verslag, een 300 pagina’s tellend rapport, gepubliceerd. Het verslag wordt binnenkort overgemaakt aan de Commissie Justitie. De weg ligt daardoor open voor een volgende fase.

De Democraten in de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden zijn in een rapport tot de slotsom gekomen dat de Republikeinse president Donald Trump zich aan machtsmisbruik heeft bezondigd door buitenlandse inmenging na te streven in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Dat staat in het vrijgegeven rapport van 300 bladzijden van de commissie, waarover Amerikaanse media hebben bericht.

Volgens Adam Schiff, de Democraat die het impeachmentonderzoek tegen Donald Trump in het Huis van Afgevaardigden leidt, is er een ‘overweldigend en onbetwistbaar bewijs’ verzameld dat duidelijk maakt dat de Amerikaanse president voor zijn persoonlijke gewin gevraagd heeft om buitenlandse inmenging.

Het verslag is voornamelijk gebaseerd op de getuigenverklaringen tegen Trump. Die vormen de basis van de impeachmentprocedure tegen de huidige president. De verklaringen zouden kunnen leiden tot een poging tot afzetting van de president.

Om middernacht Belgische tijd volgt een stemming over het rapport in de Commissie, alvorens het door te sturen naar de Commissie voor Justitie. Die moet vervolgens beslissen of het gedrag van president Donald Trump ‘verenigbaar is met de presidentiële functie en of de grondwettelijke afzettingsprocedure gerechtvaardigd is’. Zijn er volgens de Commissie genoeg redenen voor een vervolging, dan stemt het Huis van Afgevaardigden. Wordt de aanklacht daar met een gewone meerderheid aangenomen, dan is de president impeached – aangeklaagd - maar nog niet verwijderd.

Het werkelijke proces voor afzetting speelt zich af in de Senaat, het hogerhuis of de eerste kamer van het Congres. Daar wordt een rechtszaak met pleidooien en advocaten gehouden. De Senaat treedt zowel als rechter en jury op.

Pas als twee derde van de senaat de president schuldig acht, wordt hij uit zijn gezag ontzet en moet hij het Witte Huis verlaten.

Ook de Republikeinen hebben een rapport samengesteld, aldus het CBS News.