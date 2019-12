Kamala Harris stapt uit de Democratische race

De Californische senator gooit de handdoek in de ring in de strijd om de Democratische presidentsnominatie. Hoewel ze haar campagne sterk had ingezet, viel Harris de voorbije maanden fors terug in de peilingen.

De 55-jarige Harris, senator, voormalig aanklager en vrouw met een gemengde raciale achtergrond, zou Trump verslaan. Althans, dat bleek uit een peiling van The Washington Post en ABC News begin juli.

Haar kandidatuur had op dat moment nog de wind in de zeilen. Ze presenteerde zich als een consensuskandidaat die zowel jonge, progressieve kiezers, als de gematigde Democraten aansprak.

Ze toonde uit welk hout ze gesneden was in een van de eerste debatten tussen de Democratische presidentskandidaten, eind juni. Toen koos ze voor een frontale aanval op Joe Biden, op dat moment en nu nog steeds de favoriet om de Democratische nominatie binnen te halen. Zo verweet ze de voormalige vicepresident onder meer dat hij zich in de jaren 70 had verzet tegen plannen om het Amerikaanse onderwijs diverser te maken, door zwarte kinderen per bus naar vooral witte scholen te brengen.

Nog dozijn kandidaten over

Maar die hausse kon ze niet aanhouden. Harris kon volgens critici onvoldoende duidelijk maken welk beleid ze zou voeren. En bovendien zou die aanval op Biden haar op iets langere termijn ook parten hebben gespeeld.

De laatste maanden was ze weggezakt uit de kop van het ruime peloton Democratische presidentskandidaten. Ook haar fondsenwerving hinkte achterop. Ze moest campagnemedewerkers ontslaan en richtte zich bijna uitsluitend nog op de eerste ‘caucus’ in Iowa op 3 februari volgend jaar.

Al meer dan een dozijn kandidaten voor de Democratische nominatie heeft de handdoek in de ring gegooid. Harris, die de ambitie had om de eerste vrouwelijke president te worden, is daarbij een van de grotere namen. En toch blijven er ook nog meer dan een dozijn andere kandidaten over.