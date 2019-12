Onderzoeker met brandwonden afgevoerd na ontploffing in lab UGent

De ontploffing gebeurde in een laboratorium van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Coupure in Gent. Het slachtoffer is zwaargewond met brandwonden in het gezicht naar het ziekenhuis afgevoerd. Het gebouw werd ontruimd, de schade is aanzienlijk.

De oorzaak van de ontploffing, die omstreeks 17 uur in Blok B van het faculteitsgebouw aan de Coupure gebeurde, is nog onbekend. Waarschijnlijk was er een chemische reactie tussen verschillende stoffen, waarop een ontploffing is gevolgd. Daarna is kortstondig een brand uitgebroken.

Er moet alleszins een steekvlam geweest zijn, want op beelden van het bewuste laboratorium op de vijfde verdieping zijn roetvlekken op de vensters te zien.

De brandweer en medische diensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer, een doctoraatsonderzoeker, werd eerst naar een doucheruimte gebracht vanwege de brandwonden. Daarop werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Alle studenten en academisch personeel moesten het gebouw evacueren. In het bewuste lab waren op het moment van de ontploffing 15 mensen aanwezig, meldt de universiteit. De verdieping van het laboratorium blijft afgesloten. De leslokalen op andere verdiepingen zijn wel vrijgegeven.

De brandweer geeft aan nog aanwezig te blijven om de veiligheid op te volgen. Er zijn mogelijk nog andere substanties in het beschadigde laboratorium, die geneutraliseerd moeten worden.