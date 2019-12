Valtteri Bottas snelste tijdens eerste dag F1-bandentest in Abu Dhabi

Valtteri Bottas heeft tijdens de eerste dag van de tweedaagse F1-bandentest in Abu Dhabi de snelste tijd gereden.

De laatste race van het F1-seizoen 2019 zit er nog maar net op maar vandaag werd er al opnieuw volop getest op het Yas Marina Circuit. De 2020-banden werden uitvoerig getest en uiteindelijk was Valtteri Bottas met een tijd van 1:37.124 de snelste.

Bottas was met 138 ronden ook erg productief tijdens de test van de 2020-banden van Pirelli. Het meeste aantal ronden kwam echter op naam van Max Verstappen te staan, de Nederlander reed maar liefst 153 ronden.

De tweedaagse bandentest van Pirelli is cruciaal om een goed beeld te krijgen van de 2020-banden die Pirelli volgend seizoen wil introduceren. Diezelfde banden werden al eens tijdens een oefensessie op vrijdag van het raceweekend in Austin getest. Er kwam toen veel kritiek op de nieuwe Pirelli-banden maar Pirelli-motorsportbaas Mario Isola stelde toen dat de erg koude weersomstandigheden in Austin niet representatief waren.

1. V. Bottas Mercedes AMG 01:37.124 138

2. S. Vettel Ferrari 01:37.991 136

3. D. Kvyat Scuderia Toro Rosso 01:38.183 72

4. S. Pérez Racing Point 01:38.434 120

5. R. Grosjean Haas 01:39.526 146

6. L. Norris McLaren 01:39.741 125

7. M. Verstappen Red Bull 01:39.926 153

8. E. Ocon Mercedes AMG 01:39.962 77

9. G. Russell Williams 01:40.368 87

10. K. Räikkönen Sauber 01:40.903 93

11. S. Gelael Scuderia Toro Rosso 01:41.640 67

12. R. Nissany Williams 01:44.760 41

