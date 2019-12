Tienjarige jongen overleden na aanrijding in Elsene

Een tienjarige jongen die werd aangereden in Elsene, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het Brusselse parket.

Op de Kongolaan in Elsene (Brussel) is dinsdagmiddag een tienjarig kind levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het overleed later aan zijn verwondingen, aldus het parket.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.25 uur, vlak na schooltijd. De 10-jarige jongen werd aangereden toen hij de straat overstak. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken. Ook worden verschillende getuigen verhoord.

De 27-jarige man die de jongen aanreed was door het ongeval in shock en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar heeft hij een alcohol- en drugstest afgelegd. Beide tests bleken negatief. Hij zal de nacht in het ziekenhuis doorbrengen ter observatie, zegt het parket.