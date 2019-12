Kapper schrijft geschiedenis op cover van Cosmopolitan

Het model op de cover van de Britse 'Cosmopolitan' is in januari geen vrouwelijke ster, maar een man. Jonathan Van Ness, te zien in de Netflix-realityreeks ‘Queer eye’, schrijft daarmee geschiedenis. Hij is de eerste man op de voorpagina van het blad in 35 jaar tijd.

De 32-jarige kapper uit New York is voor de gelegenheid gekleed in een oranje, zijden jurk van ontwerper Christian Siriano, gecombineerd met tennisschoenen. 'Voor het eerst in 35 jaar geen vrouw op de cover, bedankt om me te vragen', schrijft hij bij de cover die hij deelt op zijn sociale media.

Het is niet de eerste keer dat Van Ness dit najaar het internationale nieuws haalt. In september kwam zijn autobiografie Over the top uit, waarin hij met de wereld deelt dat hij als kind werd misbruikt, worstelde met verslavingen en hiv-positief is. In het bijbehorende Cosmo-interview legt hij onder meer uit hoe dit zijn leven heeft beïnvloed.

Voor de laatste cover waarop de vorige man in zijn eentje stond, moeten we terug naar 1984. Toen was die voorbehouden voor Boy George, frontman van popgroep Culture Club. In 2012 stonden de vijf jongemannen van One Direction, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik en Louis Tomlinson, wel samen op de flap.