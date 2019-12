Een man en vrouw zijn gered nadat ze bijna twee weken vermist waren in het onherbergzame binnenland van het Noordelijk Territorium in Australië. De politie is nog altijd op zoek naar de derde reisgenoot. In de Australische outback heerst een woestijnklimaat. In de zomer kunnen de temperaturen er makkelijk boven de 50 graden Celsius gaan en ’s nachts kan het vriezen.

Op 1 december werd de 52-jarige Tamra McBeath-Riley levend gevonden in de buurt van een waterbron. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis en is behandeld voor uitdroging en oververhitting, maar maakt het goed. Nu is ook de 40-jarige Phu Thran gered. Hij werd gevonden door een boer in de woestijn ten zuiden van Alice Springs en verblijft momenteel in het ziekenhuis.