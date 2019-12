Gaat NewB het verschil maken in de bankenwereld? ‘De eerste drie jaren zijn cruciaal’

Een bank die niet investeert in wapenhandel of milieuvervuilende bedrijven. Klinkt idealistisch, maar kan het ook werken?

Al acht jaar is NewB bezig om als nieuwe bank de bankenwereld te betreden. Als bank die staat voor duurzaamheid en ethiek. Economieredacteur Pascal Dendooven bezocht de drijvende krachten achter dit idealistische project. Hij zag dat ze door de jaren heen sterk geprofessionaliseerd zijn. ‘Als ze door de beginperiode geraken, hebben ze een goede kans om er te komen.’

