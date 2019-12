Geraardsbergen betaalt niet meer voor passage Ronde van Vlaanderen

Geraardsbergen betaalt niet langer voor een passage over zijn beruchte Muur in de Ronde van Vlaanderen. Dat besliste het schepencollege gisteren.

De Oost-Vlaamse stad had enkele weken geleden al laten verstaan dat ze de broekriem stevig moet aanspannen en daarom lag het idee op tafel om niet langer 50.000 euro te betalen aan Flanders Classics, de organisator van Vlaanderens Mooiste.

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) vond het ethisch niet meer verantwoord dergelijk bedrag te betalen voor een passage in Geraardsbergen en op de iconische ‘Muur’, die zich op 100 kilometer van de finish in Oudenaarde situeert.

‘Ik ben de mening toegedaan dat de Muur van Geraardsbergen een voldoende iconisch karakter heeft om deze helling in het parcours van de Ronde van Vlaanderen te houden’, zei De Padt. ‘De helling kan bepalend zijn in het wedstrijdverloop. Maar om daar nu 50.000 euro voor te gaan betalen voor een korte passage op 100 kilometer van de eindmeet, dat is van het goede te veel. Alles moet nog ethisch te verantwoorden zijn. Een dergelijke uitgave is dat niet.’

De ceo van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, laat weten dat het parcours van de Ronde van Vlaanderen van 2020 vastligt. ‘Daaraan gaan we niet raken’, zegt hij. ‘We willen in elk geval de dialoog met de stad constructief houden met het oog op de toekomst.’