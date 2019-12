‘Neerbuigend fake orgasme van Trump was de druppel’

De voormalige FBI-juriste Lisa Page doorbreekt de stilte na herhaalde aanvallen van de Amerikaanse president Donald Trump. ‘Ik wil niet meer zwijgen.’

‘Eerlijk gezegd, dit neerbuigende fake orgasme was de druppel die de emmer deed overlopen. Dat vertelt Lisa Page in een interview aan de Daily Beast. Het was een zoveelste aanval op haar persoon.

‘Het is moeilijk geweest om mij niet te verdedigen’, vertelt ze. ‘Om mensen die me haten het verhaal te laten controleren. Ik heb besloten om het heft terug in handen te nemen.’

Lisa Page, the former FBI lawyer whose text-message exchanges with agent Peter Strzok that belittled Donald Trump and expressed fear at his possible victory became international news, breaks two years of silence in this exclusive interview https://t.co/Po6g9Rdyz4 — The Daily Beast (@thedailybeast) December 2, 2019

In 2018 verliet de advocate de FBI nadat controverse was uitgebroken over haar rol in het Ruslandonderzoek. Page had anti-Trumpberichten gestuurd naar FBI-agent Peter Strzok, met wie ze een buitenechtelijke affaire had. Ook Strzok werkte kort voor speciaal aanklager Robert Mueller. De berichten bewijzen volgens de pro-Trump-pers dat het team Mueller bevooroordeeld was tegen de president.

Orgasme

Op een rally in oktober kwam Trump terug op de tekstberichten tussen Page en Strzok uit 2016, die tijdens het Ruslandonderzoek openbaar zijn gemaakt. Daarin noemde Strzok Trump ‘vreselijk’ en een ‘idioot’. Page stuurde ook: ‘Trump gaat nooit president worden, toch? Toch?’ Strzok antwoordde: ‘Nee, nee dat wordt hij niet. We zullen het voorkomen.’

Terwijl de president het koppel kennelijk nadeed terwijl ze seks hadden, zei hij voor duizenden mensen: ‘Ik hou van je, Peter! Ik ook van jou, Lisa! Lisa, ik hou van je. Lisa, Lisa, oh god, ik hou van je, Lisa. En als Hillary Clinton niet wint, Lisa, dan hebben we een verzekeringspolis, Lisa. We krijgen die klootzak dan wel buiten.’

Schietschijf

Page zegt nu in het interview dat ze geen regels heeft overtreden door anti-Trumpberichten te sturen naar haar voormalige geliefde. Dat valt binnen de vrijheid van meningsuiting, zegt ze. ‘Ik heb jarenlang gezwegen in de hoop dat het zou gaan liggen, maar in de plaats daarvan is het erger geworden. Het is alsof je een stomp in de maag krijgt. Het hart zinkt mij in de schoenen als hij weer over mij heeft getweet. De Amerikaanse president beledigt mij voor de hele wereld. Hij vernedert mij en mijn carrière. Het is walgelijk.’

Ze noemt de aanvallen van Trump ook erg intimiderend. ‘Wanneer de president je met naam en toenaam van verraad beschuldigt, ondanks het feit dat ik weet dat ik geen misdaad heb gepleegd, laat staan verraad, hij is nog altijd iemand in een positie die daar iets kan aan doen. Om mijn leven nog moeilijker te maken.’

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat de affaire openbaar zou gemaakt worden. Tot de Washington Post het verhaal naar buiten bracht. Anonimiteit kon Page sindsdien vergeten. ‘Nu moet ik leven met de gevolgen van dat het meest foute dat ik ooit gedaan heb openbaar is gemaakt. En dan word ik een schietschijf van de spot en beledigingen van de president.’